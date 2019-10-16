Adıyamanlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
41 dakika önce
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç'te bulunan askerlere yönelik terör saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:33 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç'te bulunan askerlere yönelik terör saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere Münbiç kırsalındaki teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik şehit düşmüştü. Adıyamanlı Şehit Mesut çelik'in cenezesi, memleketi Çelikhan'da düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Şehidin cenazesi, kent protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor. - ADIYAMAN
Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Milyoner'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Ordu cephedeyse siyaset bitmiştir! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz?