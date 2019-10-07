Adıyamanlı sporcu altın madalyayla döndü

Mersin'in Erdemli ilçesinde 1-6 Ekim tarihleri arasında Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Havalı Silahlar Federasyon Kupası Yarışmasında, Adıyamanlı sporcu altın madalya aldı.



Türkiye genelinde 35 ilden 449 sporcunun katıldığı yarışmalara Adıyaman'dan 4 sporcunun katıldığını belirten Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Adıyaman İl Müdürü Fikret Keleş, Minik Erkekler kategorisinde yarışan Adıyamanlı sporcu Ahmet Muhammad Tekdal Havalı silahlar Tüfek disiplininde altın madalya alarak Türkiye birincisi olduğunu söyledi.



Atıcılık sporunun zor bir branş olduğuna dikkat çeken Müdür Keleş, "2007 doğumlu olan Ahmet Muhammed Tekdal'ın elde ettiği başarı ve kırdığı Türkiye rekoru gerçekten önemsenecek büyük bir başarıdır. Her attığında 12'den vuran sporcumuzun yetişmesinde büyük emekleri olan başta antrenörümüze ve ona her zaman destek olan ailesine teşekkür ediyorum. Gelecekte sadece Türkiye rekoru değil uluslar arası başarılara da imza atacağına inandığım sporcumuz Ahmet Muhammed Tekdal ile gurur duyuyor, başarılarından dolayı kendisini kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN