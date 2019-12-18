Adıyamanlı sporcu Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Adıyamanlı sporcu Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Adıyamanlı sporcu Avrupa Şampiyonu oldu

6 saat önce

Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası EMF Şampiyonasında Minik Bayanlar kategorisinde Adıyamanlı Ayşe İkra Erdoğan 48 kilogramda Avrupa Şampiyonu oldu.

Adıyamanlı sporcu Avrupa Şampiyonu oldu, System.String[]

Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası EMF Şampiyonasında Minik Bayanlar kategorisinde Adıyamanlı Ayşe İkra Erdoğan 48 kilogramda Avrupa Şampiyonu oldu.


Avrupa Şampiyonu Ayşe İkra Erdoğan ve antrenör babası elde ettikleri şampiyonluk ve başarılardan dolayı yaşadıkları mutluluğu Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaştı.Adıyaman için önemli bir şampiyonluk elde ettiklerini belirten Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "11 Ülkeden bin 50 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası EMF Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olan Adıyaman Efsane Spor Kulübü sporcusu Ayşe İkra Erdoğan ve Babası aynı zamanda antrenörü olan Erdal Erdoğan'ı elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Gelecekte çok daha başarılı bir sporcu olarak Dünya Şampiyonu olacağına inanıyorum" diye konuştu.


İkra Erdoğan, 2020 Muaythai Uluslararası Dünya Şampiyonasında Adıyaman'ı ve Türkiye'yi uluslararası şampiyonada temsil edecek. - ADIYAMAN

Adıyaman, Antalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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