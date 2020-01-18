Adıyamanlı sporcuların başarısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adıyamanlı sporcuların başarısı - Son Dakika Spor

Adıyamanlı sporcuların başarısı

6 saat önce

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koruması altında bulunan sporcular Antalya'dan madalya ile döndü.

Adıyamanlı sporcuların başarısı, System.String[]

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koruması altında bulunan sporcular Antalya'dan madalya ile döndü.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 15-17 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya Kemer'de düzenlediği 3. Masa Tenisi Bölge Şampiyonası'nda Adıyamanlı sporcular büyük başarı gösterdi. Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koruması altında bulunan çocuklardan Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan Ramazan Ergün birinciliği, 80. Yıl Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde kalan Orçin Beyhan ikinciliği, Engin Yapıcı ise üçüncülüğü elde etti.


Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, sporcuları kutlayarak, "Korunmaya muhtaç çocuklarımızın, İl Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan mesai arkadaşlarımın gayretleri ve emekleriyle doğru yönlendirilmeleri sayesinde toplumumuza entegrasyonunun sağlıklı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi en büyük hedeflerimizdendir. Bu sebeple her zaman belirttiğim üzere kara sevdamız olan çocuklarımızın başarıları, sağlıklı gelişimlerine bir tuğla taşı daha koyup inşa etmeleri bize gurur ve mutluluk vermektedir. Bölgesel yapılan bir yarışmada tüm derecelerin çocuklarımıza ait olması bizleri onurlandırmakla beraber aynı zamanda işimize ne kadar sıkı ve gönülden bağlı olduğumuzu da açık bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi. - ADIYAMAN

Antalya Kemer, Adıyaman, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Biz böyle bir şeye tenezzül eder miyiz?
Vedat'ın sarı kartı gündem oldu: Haber gitmiştir zaten Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı Cenk Tosun'un golünün ardından İngilizler "Türkiye" diye bağırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:55:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyamanlı sporcuların başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]