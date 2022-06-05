Adıyamanlı Tütün Üreticisi: "Amerikan Şirketlerine Peşkeş Çekiliyor Çiftçi" - Son Dakika
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Adıyamanlı Tütün Üreticisi: "Amerikan Şirketlerine Peşkeş Çekiliyor Çiftçi"

05.06.2022 18:49

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde tütün üreticilerinin sorunlarını dinledi. Bir tütün üreticisi, izinsiz ve yetki belgesiz tütün ticaretine getirilen hapis cezalarının kendilerini mağdur ettiğini belirterek, “Amerikan şirketlerine peşkeş çekiliyor çiftçi. Zamanında Adıyaman’da sınırsızdı kota. 5-10 ton; çiftçinin gücü neyse, kaç kişiyse ona göre üretim yapılırdı… Bütün çiftçiyi bitirmek için kota sistemi getiriyor. En son 100-200 kiloya düşürdüler” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tütün üreticilerinin sorunlarını dinledi. Bir tütün üreticisi, izinsiz ve yetki belgesiz tütün ticaretine getirilen hapis cezalarının kendilerini mağdur ettiğini belirterek, "Amerikan şirketlerine peşkeş çekiliyor çiftçi. Zamanında Adıyaman'da sınırsızdı kota. 5-10 ton; çiftçinin gücü neyse, kaç kişiyse ona göre üretim yapılırdı… Bütün çiftçiyi bitirmek için kota sistemi getiriyor. En son 100-200 kiloya düşürdüler" dedi.

Abdurrahman Tutdere ve Enir Berberoğlu, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki bir tütün tarlasında tütün üreticileriyle dertleşti. İki milletvekiline yaşadıkları sorunları anlatan bir tütün üreticisi, "Amerikan şirketlerine peşkeş çekiliyor çiftçi. Zamanında Adıyaman'da sınırsızdı kota. 5-10 ton; çiftçinin gücü neyse, kaç kişiyse ona göre üretim yapılırdı. Tekel'e götürür ve sonradan kilo hesaplanırdı. Tekel'de tartılır ona göre ödeme yapılırdı. Bunu yavaş yavaş ne yaptılar? Yurt dışından getirdiler. Yurt dışından geldi mi, iki-üç kişi ekmek yiyemedi. Bütün çiftçiyi bitirmek için kota sistemi getiriyor. En son 100-200 kiloya düşürdüler" diye konuştu.

Berberoğlu, çiftçinin elindeki tütünü göstererek, "Elinde kaç liralık tütün var şu anda" diye sordu. Tütün üreticisi, bir deste fideden birinci sınıf kalite tütün çıkması halinde maliyetin 83 lira olduğunu belirterek, "Alacağı para 120-130 lira" dedi.

Tutdere, yılbaşında yürürlüğe giren düzenleme ile izinsiz ve yetki belgesiz tütün ticaretine hapis cezası getirildiğini anımsattı. Berberoğlu, "120 liralık bir malın satışından 6 yıl gelir mi ya" diye tepki gösterdi.

Tütün üreticisi de Berberoğlu'na, "Silah kaçakçısı, esrar, eroin satan bir adamın 3-3,5 yıl arası yargılaması var" dedi.

Adıyamanlı Tütün Üreticisi: Amerikan Şirketlerine Peşkeş Çekiliyor Çiftçi
Adıyamanlı Tütün Üreticisi: Amerikan Şirketlerine Peşkeş Çekiliyor Çiftçi
Adıyamanlı Tütün Üreticisi: Amerikan Şirketlerine Peşkeş Çekiliyor Çiftçi
Adıyamanlı Tütün Üreticisi: Amerikan Şirketlerine Peşkeş Çekiliyor Çiftçi

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Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyamanlı Tütün Üreticisi: 'Amerikan Şirketlerine Peşkeş Çekiliyor Çiftçi' - Son Dakika

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