Son Dakika Haberleri: Adıyamanlı Yazarın İlk Kitabı Çıktı

Adıyamanlı Yazarın İlk Kitabı Çıktı

1 saat önce

Adıyamanlı Yazar Mehmet Ali Öztürk'ün ilk kitabı olan 'Geliştiren ve Değiştiren Hikayeler' adlı kitabı çıktı.

Adıyamanlı Yazarın İlk Kitabı Çıktı, System.String[]
Adıyamanlı Yazar Mehmet Ali Öztürk'ün ilk kitabı olan 'Geliştiren ve Değiştiren Hikayeler' adlı kitabı çıktı.

Mehmet Ali Öztürk'ün ilk kitabı olan 'Geliştiren ve Değiştiren Hikayeler' isimli kitap yaşanmışlardan yola çıkarak yazılan kısa hikayelerden oluşuyor. Sosyoloji mezunu olan Yazar Mehmet Ali Öztürk'ün kitabı internet üzerinden satışa sunuldu.

Hayatta başarılı olmanın sırları, hayatın günlük yaşanmışlığı ile mücadele ve ayakta durabilmenin konu edindiği kitabın yazarı Mehmet Ali Öztürk, "Kaliteli bir hayat için yaşam ile mücadele içerisine gireriz. Bu eser hayatın içerisinden ve yaşanmışlıklardan örnek alınarak kurgulandı ve yazıldı. Bir nebzede olsa kaliteli ve konforlu bir hayat sürmeniz için eserin faydalı olacağı kanaatindeyim" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:25 Kaynak: İHA

Ali Öztürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:58:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyamanlı Yazarın İlk Kitabı Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]