Adıyamanlılar dut pekmezine sahip çıktı - Son Dakika
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Adıyamanlılar dut pekmezine sahip çıktı

12 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın vücudun direncini artırmak için için her gün Erzurum'dan gelen dut pekmezi içtiğini söylemesinin ardından Adıyamanlı pekmez üreticileri, dut pekmezinin Adıyaman'a özel olduğunu öne sürerek, Erdoğan'a pekmez gönedereceklerini söyledi.

Adıyamanlılar dut pekmezine sahip çıktı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın vücudun direncini artırmak için için her gün Erzurum'dan gelen dut pekmezi içtiğini söylemesinin ardından Adıyamanlı pekmez üreticileri, dut pekmezinin Adıyaman'a özel olduğunu öne sürerek, Erdoğan'a pekmez gönedereceklerini söyledi.

Adıyaman'ın Tut ilçesinin en büyük gelir konumundaki tescilli dut pekmezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın virüsten korunmak için her gün içtiğini söylemesinin ardından gündeme geldi. Adıyamanlı pekmez üreticileri, dut pekmezinin Adıyaman'a özel olduğunu söyleyerek, sahip çıktı.

Adıyaman'da, sabahları çoğu insanın aç karnına bir kaşık dut pekmezi içtiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erzurum pekmezi diye Adıyaman pekmezini verdiklerini belirten Şireci esnafı Ayhan Aşılan, "Adıyaman'ın dut pekmezi meşhurdur. Bizim burada olan dut pekmezi, Erzuru'a ait denilmiş öyle bir şey yok. Adıyaman'da çoğu insan sabahları aç karnına içer. Astıma, bronşite, virüse faydalıdır. Cumhurbaşkanına Erzurum pekmezi diye Adıyaman pekmezi vermişler. Dut pekmezi dediğin zaman Adıyaman'ın Tut ilçesi akla gelir" dedi.

ADINI DUT'TAN ALAN DUT PEKMEZİDİR

Adını Tut ilçesinden aldığını ve dutun soğuk alanlarda yetişmediğini aktaran Adıyaman Şireciler ve Peynirciler Kalkınma Derneği Başkanlığı Ali Rıza Özçakmak, "Dut sıcak bölgede yetişir. Erzurum soğuk bölge olduğu için ne ağacı olur nede dutu olur. Adıyaman'ın Tut ilçesinde yetişen ve adını Tut'tan alan dut pekmezidir. Adıyaman'da satılan 'Dut' pekmezi yüzde 99 organiktir içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Ayrıca belki Cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiş olabilir. Adıyaman'da tescillendi ve Türkiye'nin her tarafına satılıyor" diye konuştu.

ADIYAMAN'IN DUT PEKMEZİ MEŞHURDUR

Pekmez almaya gelen vatandaşlardan Hanifi Yar, "Adıyaman'ın dut pekmezi meşhurdur. Her derde devadır.  Cumhurbaşkanımıza böyle bilgi verilmişse bile kesinlikle Adıyaman'ın dut pekmezidir" diye konuştu.

Vatandaşlardan Ahmet Doğan ise, "Erzurum'da dut yetişmez. Adıyaman'ın Tut ilçesi var zaten. Dut pekmezi çok iyidir, insanlara faydalıdır" dedi.

'DUT SOĞUKTA YETİŞMEZ'

Erzurum'da dut değil hayvancılığın yaygın olduğunu anımsatan Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Dernek Başkanı Abdulkadir Babar da, "Erzurum'da hayvancılık vardır dut Erzurum'da yetişmez soğukta hiç yetişmez. Adıyaman sıcaktır. Dut sıcakta yetişir" diye konuştu.


Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman, Tut, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:15 Kaynak: DHA
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