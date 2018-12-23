Son Dakika Haberleri: Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesinin Açılışı

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesinin Açılışı

40 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, okuma etkinliğine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesinin Açılışı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, okuma etkinliğine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Baydaş, Adıyamanlılar Vakfının Ankara şubesinin açılışında, Vakfın İstanbul'daki çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Bürokrasinin merkezi Ankara'da bir şube açılmasının Adıyaman'ın sorunlarının hızla çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunacağını aktaran Baydaş, "Vakfın yaptığı faaliyetleri önemsiyoruz. Burayı Ankara'da bulunan Adıyamanlı gençlerimizin buluşma noktası haline getirmelerini ümit ediyorum. Okuma etkinliğine önem verilmesi gerekiyor, ülkemizin gelişmesinin ön koşulu budur." diye konuştu.

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Sait Aybak ise vakıf olarak imkanı olan ile ihtiyacı olan arasında köprü görevini gördüklerini, bu kapsamda öğrencilere burs imkanı sağlayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde şubenin açılışı yapıldı.

Törene, bazı Adıyaman milletvekilleri, iş adamları, dernek üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:17 Kaynak: AA

Adıyaman, İhsan Selim Baydaş, Ankara, Kültür Sanat
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