Adıyamanlılar Vakfından Başkentte "Tüketim Toplumu" konferansı - Son Dakika
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Adıyamanlılar Vakfından Başkentte "Tüketim Toplumu" konferansı

6 saat önce

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesince "Haklar ve Sorumluluklar Bağlamında Tüketim Toplumu" konferansı düzenlendi.

Adıyamanlılar Vakfından Başkentte

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesince "Haklar ve Sorumluluklar Bağlamında Tüketim Toplumu" konferansı düzenlendi.

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 ay sürecek konferanslar dizisinin ikincisi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Mahkum Yemekhanesi Konferans Salonu'nda, Başkentte ikamet eden Adıyamanlı öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Konferansın açış konuşmasını yapan Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Duran, kadim bir vakıf medeniyetinin mirasçıları olarak bu emanete layıkıyla sahip çıkmaya ve emaneti yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Duran "Bu anlamda başlattığımız eğitim seferberliğinin bir parçası olan bu konferans dizilerinde temel değerlerimiz üzerinde duracağız. Aynı zamanda bu konferanslar vesilesiyle Ankara'da bulunan hemşehrilerimiz ve öğrenci kardeşlerimizle buluşma şansı yakalayacağız. Adıyamanlılar Vakfı olarak eğitime desteğimiz güçlenerek sürecek." dedi.

"Sevgi unutulmuş"

Konferansta konuşmacı olarak yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. İsmet Emre, insanın dünyada geçici olduğunu ve nesneyle kurduğu ilişkinin sınırlı olması gerektiğini bildirdi. Emre, "Neden dünyanın bir yeri zenginken diğeri fakir? Neden gökyüzünün rengi elimizden alınıyor fabrikalar tarafından? Demek ki bir yerde sevgi unutulmuş, emanet unutulmuş." ifadelerini kullandı.

Tüketim kültürünün topluma hakim olduğunu anlatan Emre, kanserleşmiş üretimler için bir frene ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Emre, şunları aktardı:

"Çevreciler neden panikteler, çünkü tüketim çağında her şey hızlı tükeniyor ve dünya çöplüğe dönüşüyor. Bunun nedeni üretimden çok tüketmektir. Tüketici olursanız hep üretenin mahkumu olursunuz. Nicelik ve pazarlama, niteliğin önüne geçmişse tüketim çılgınlığı vardır ve nitelik çökmüş demektir."

Ulucanlar Cezaevi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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