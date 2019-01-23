Adjust Yapay Zeka Şirketi Unbotify'ı Satın Aldı

Adjust, siber güvenlik ve yapay zeka şirketi Unbotify'ı satın aldığını duyurdu.

Adjust, siber güvenlik ve yapay zeka şirketi Unbotify'ı satın aldığını duyurdu.



Mobil ölçümleme ve sahteciliği önlemede sektör lideri Adjust, ödüllü, siber güvenlik ve yapay zeka startup şirketi Unbotify'ı satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Tel Aviv kökenli teknoloji startup firması web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinde insan davranışı kalıplarını analiz edip botlar ile gerçek insanları ayırt ederek dijital sahteciliği önleyen bir çözüm geliştirmişti.



Adjust'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Christian Henschel, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Adjust, mobil reklam sahteciliğini önlemede bir öncüdür. Misyonumuz dijital reklam sektörüne daha fazla güven ve şeffaflık kazandırmak. Adjust'ın büyüklüğü ve tecrübesi ile Unbotify'ın son derece becerikli ekibi ve makine öğrenim kabiliyetlerini birleştirmek Adjust'ın amiral gemisi olan platformu sektördeki en sağlam Fraud Prevention Suite (Sahteciliği Önleme Paketi) olarak ileriye götürecek" dedi.



Unbotify Kurucu Ortağı ve CEO'su Yaron Oliker ise "Dijital sahtecilikle mücadele çoğu kez kedi-fare oyunu gibidir. Çünkü, sahtekarlar aradaki seviye farkını çok çabuk kapatıyorlar. Bu yüzden, sadece çıtayı yükseltmekle kalmadık, sahtekarların taklit etmelerinin en zor olduğu veri noktalarına da bakıyoruz, yani insan davranışlarına. Böylelikle temel iktisadi gerçekleri savunmada kalanın lehine çeviriyoruz. Bize ait gerçek zamanlı bot tespit teknolojisini Adjust'ın son derece gelişmiş sahtecilik filtreleriyle birleştirmek Adjust'ın sahteciliği önlemede sektör lideri pozisyonunu pekiştirecek ve milyarlarca dolarlık reklam sahteciliği kayıplarına son verecek" ifadelerini kullandı.



Unbotify'ın satın alınması, bir çoklu kampanya yönetimi SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) sağlayıcısı olan Acquired.io'nun satın alınmasının hemen ardından geldi. Unbotify, Adjust'ın 2019 yılında yaptığı ilk satın alma olduğu kaydedildi. Ayrıca yapılan açıklamada; Unbotify, bağımsız bir birim olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Merkezi Tel Aviv'de kalmayı sürdürecek ve daha da genişletilecek; bu sene içinde şirket personeli yüzde 100 artırılacak ve Adjust'ın küresel ayak izi dünya çapında 15 ofise çıkarılacak. - İSTANBUL

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