Adli bilişim uzmanından tatile gideceklere 'hırsız' uyarısı

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, 9 günlük tatil öncesi il dışına çıkacak aileleri uyardı.

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, 9 günlük tatil öncesi il dışına çıkacak aileleri uyardı. Altun, "Hayalini kurduğunuz ve uzun süredir beklediğiniz tatil dönüşünde, siz yokken evinize hırsızın girdiğini fark ettiğiniz anda tatiliniz bir felakete dönüşebilir" dedi.



Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tatil için il dışına çıkacak olan vatandaşları uyardı. Hırsızların evlerde ilk girdikleri yerin yatak odası olduğuna dikkat çeken Altun, "Dolayısıyla yatak odasında altın, para, senet, hisse senedi, dizüstü bilgisayarı, tablet, cep telefonu gibi kıymetli eşya ve evrak vb şeyleri çok cüzi bir ücret karşılığında bankaya emanet kasalara bırakmalıdırlar. Kapı önünde de erkek ayakkabısı bırakmak evde birilerinin olduğu algısı oluşturur" dedi.



"Hırsızlar tatil yapmıyor"



"Hırsızların tatil yapmadığını bilmemiz gerekiyor" diyen Altun, uyarılarını şöyle sürdürdü:



"Hırsızlar da sosyal medya kullanmaktadır. Sosyal medyada konum ve fotoğraf paylaşmak tehlikeli sonuçlara sebep olacaktır. Önce kapı güvenliğini iyi sağlamak gerekiyor. İyi bilinen bir kilit markası kullanarak kilidi zorlanmış kapıları ortadan kaldırın. Çoğu hırsız kolay girişleri ya da evleri seçer. Eğer kopyalanamayan anahtarlarıyla ve maymuncukla açılamayan kilitleriyle tanınan bir kilit seçerseniz, hırsızlar kapınızda bu kilidi gördüğünde evinize girmekten vazgeçerler."



"Evde kimse yok izlenimi vermeyiniz"



Altun sözlerine şöyle devam etti:



"Evden ayrılmadan elektrik, su ve doğalgaz faturalarını posta kutularından alın. Evde kimse yokmuş izlenimi vermeyiniz. Önce tüm kapılarınızı, pencerelerinizi ve varsa garajınızı bir kez değil, birkaç kez kontrol edin. Yokluğunuzda evinizin tamamen kilitli olduğundan emin olun ve varsa garajınızı da kontrol etmeyi unutmayın. Bazı odalardaki perdeleri evde birisi varmış izlenimi vermek için biraz açık bırakabilirsiniz. Tamamen kapalı ve terk edilmiş gözüken evler hırsızların daha çok dikkatini çekecektir. Eğer garajınızda değerli eşyalarınızı barındırıyorsanız onları görülmesi zor, pencerelerden uzak kısımlarda saklamaya özen gösterin.



Evde olmadığınızı gösteren işaretleri saklayın. Hiçbir şey kapınızdaki mektuplar, boş paketler ve büyük çöp poşetleri kadar evde olmadığınızı belli etmez. Çöplerinizi atıp, market gibi sürekli paket teslim aldığınız yerlerin siparişlerini de iptal edebilirsiniz. Eğer çok posta alan biriyseniz güvendiğiniz bir komşunuza veya apartman görevlinize posta kutunuzun anahtarınızı vererek onları birkaç günde bir toplamasını isteyebilirsiniz."



"Lambaları zamanlayıcı ile çalıştırın"



Tatildeyken vatandaşların evlerine müdahale edebilecek sistem kullanılması gerektiğini tavsiye eden Altun, "Uzaktan erişim için bir akıllı kilit sistemi kullanın. İçinizin tamamen rahat etmesi için acil bir durumda evinizin güvenliğini sağlayabileceğiniz bir akıllı kilit sistemi kullanın. Akıllı telefon veya tablet gibi cihazlar aracılığıyla gerektiğinde uzaktan müdahale edebileceğiniz ya da başka kişiler için yetkilendirmeler tanımlayabileceğiniz bir sistemle sanki evdeymişsiniz gibi konut güvenliğinizi devam ettirebilirsiniz.



Odalarınızdaki lambalarınızı zamanlayıcıyla çalıştırın. Evinizdeki birkaç odayı seçerek evinizi hedef alabilecek bir hırsızlık riskini azaltın. Zamanlayıcıya sahip lambalar kullanarak veya ek bir zamanlayıcı satın alarak evinizdeki bazı ışıkların özellikle bazı akşam veya gece saatlerinde açık olmasını sağlayın. Ayrıca evinizin girişinin etrafındaki, dışarıda bulunan ışıklarınızın da her akşam yanacak şekilde ayarlandığından emin olun. Eviniz ve çevresindeki aydınlık, istenmeyen ziyaretçileri uzakta tutacaktır" diye konuştu.



"Sosyal medyadan çok paylaşım yapmayın"



Altun, sosyal medya konusunda da tatilcileri uyararak, "Sosyal medyada tatilde olduğunuz hakkında çok paylaşımda bulunmayın ve evinizin lokasyonunu belirtmeyin. Tatile çıkacağımızı veya tatilde olduğumuzu Facebook, Instagram, Twitter gibi sitelerde yazı veya fotoğraflarda paylaşmayı hepimiz çok severiz ancak bu durum bir felakete yol açabilir. Seyahatinizin heyecanıyla yayınladığınız gönderilerinizle evinizin yakında boş olacağını da ima etmiş olduğunuz aklınıza gelmez ama bu gönderiler kötü niyetli kişilerin dikkatini çekebilir. Bu tip paylaşımlarda fazla bulunmamaya veya en azından evinizin nerede olduğuna dair bir bilgi vermemeye dikkat etmeniz geri döndüğünüzde evinizi hiç istemeyeceğiniz bir şekilde görmenizi engelleyecektir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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