Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün İlki Açıldı

SUÇ mağdurlarının bilgilendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda açıldı.

SUÇ mağdurlarının bilgilendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda açıldı.



İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılan açılış törenine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Adalet Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş, Yerleşik Eşleştirme danışmanı Pedro J. Barcelo Obrador, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Cristian Berger, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Saruhan, Anadolu Adalet Sarayı Komisyon Başkanı Bekir Altun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile hakim ve savcılar katıldı.



'KIRILGAN GURUPLARIN ÖZEL ORTAMLARDA İFADELERİNE BAŞVURULMASI BİZİM TEMEL HAREKET NOKTAMIZ'



Bugün burada mağdur odaklı uygulamalarımıza önemli bir katkı sağlayacak olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün açılışını gerçekleştirmek amacıyla toplandıklarını söyleyen Adalet Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş, "Mağdur, adli süreç ve kendisine sağlanan imkanlar konusunda bilgilendirilmek istemektedir. Kişilere karşı işlenen suçlarda mağdur, bu eylemin neticelerinin de ortadan kaldırılmasını beklemektedir. Bu aşamada mağdur hakları alanında yürüttüğümüz çalışmalar, şiddet mağduru kişilerin ve özellikle çocuklarımızın adli süreçlerde ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesini sağlayacaktır. Kırılgan gurupların özel ortamlarda ifade ve beyanlarına başvurulması bizim temel hareket noktamız. Özellikle Çocuk İzleme Merkezlerini ve yine Adli Görüşme Odaları'nı (AGO) faaliyete geçirdik. Ülke çapında bugün 59 Adli Görüşme Odamız var. İki yıllık AGO uygulamasında 6 bin 843 görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerin büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlarımızın yaptığı görüşmelerdir" dedi.



AGO sayesinde bazı hassas davalarda sanık ile mağdur ve hatta tanık bile yüz yüze gelmeden ifadesinin alınabildiğini belirten Menteş, "Uzmanlarımız aracılığı ile yöneltilmesi gereken sorular profesyonel ve samimi bir ortamda sorulup cevaplandırılıyor. Birazdan açılışını yapacağımız Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz, ülkemizde ilk olma özelliğini taşımaktadır" diye konuştu.



"AYRI AYRI GÖRÜŞME ODALARI KURULDU"



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ise, Adalet Bakanlığı merkezinde sosyal politikalar geliştirip adliyelere uygulama yaparak koordinasyon sağlamak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 18 Kasım 2013 tarihinde Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, buna bağlı olarak da Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulduğunu söyledi. Bu projenin uygulamaya başlaması ile mağdur haklarının korunmasına yönelik çalışmaların etkin hale geldiğini belirten Başsavcı Uçar, "Bünyesinde psikolog, pedagog, sosyal çalıştırıcı ve zabıt katiplerinin görev yapacağı müdürlük birimi oluşturulmuştur" dedi. Başsavcı Uçar, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çocuk ve yetişkin mağdurlara yönelik ayrı ayrı görüşme odaları kurulduğunu söyledi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Cristian Berger ise, Türkiye ve İspanya arasında yürütülen eşleşmeler sonucu Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri'nin hizmete girdiğini belirterek, bunun mağdur hakları ve ceza adalet sisteminin güçlendirilmesi için yürütülen projede önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından adliye bünyesinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün açılışı yapıldı. Açılışa katılanlar müdürlük bünyesinde kurulan Adli Görüşme Odaları'nı gezdi.





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