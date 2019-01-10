Adalet Bakanlığı
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Dr. Muhittin Özdemir
, ilk etapta yedi ilde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin gerekli çalışmaların ardından en kısa zamanda tüm adliyelerde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.
Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca düzenlenen "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri Eğitim Semineri", Antalya
'nın Konyaaltı
ilçesindeki bir otelde başladı.
Daire Başkanı Özdemir, seminere verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, adliyeler içinde hizmet verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin hem mağdurlara hem de diğer adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere hizmet vereceğini söyledi.
Müdürlükler bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların görev alacağını belirten Özdemir, "İlk etapta yedi adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurduk. Gerekli eğitim ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak en kısa zamanda pilot uygulamadan genel uygulamaya geçeceğiz." dedi.
"Suç Mağdurlarının Desteklenmesi" kanunuyla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Özdemir, yasanın adli görüşme odaları ile çocuk izleme merkezlerinin yanı sıra özellikle ağır şiddet mağdurlarına yönelik bazı hizmetleri de içerdiğini bildirdi.
Özdemir, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarla ilgili yayımlanan genelgenin kamuoyunda olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını, işlemlerin genelge doğrultusunda daha titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ise müdürlüklerin, suç mağdurlarının adli süreçte korunmasına, ikinci mağduriyet yaşamalarının önlenmesine ve adalete erişimlerinin hızlandırılmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.
Toplantıya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir
ve Antalya Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar
da katıldı.
Seminer, yarın sona erecek.