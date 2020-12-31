Adli görüşme odalarının velayet davalarında da kullanılması memnuniyetle karşılandı - Son Dakika

Adli görüşme odalarının velayet davalarında da kullanılması memnuniyetle karşılandı

31.12.2020 12:01
Adli görüşme odalarının velayet davalarında da kullanılması memnuniyetle karşılandı, System.String[]

Antalya Adliyesinde suç mağduru çocuk ve kadınların beyanlarının alınması için kurulan adli görüşme odalarının velayet davalarında da kullanılmaya başlanması, avukatları ve tarafları memnun etti.

Antalya Adliyesinde suç mağduru çocuk ve kadınların beyanlarının alınması için kurulan adli görüşme odalarının velayet davalarında da kullanılmaya başlanması, avukatları ve tarafları memnun etti.

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen adli görüşme odaları, bir süre önce Antalya Adliyesinde de oluşturuldu.

Suç mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı görüşme odaları, aile mahkemelerinde görülen velayet davalarında da kullanılmaya başlandı.

Velayet davasında özel olarak tasarlanmış odaya alınan çocuklar, kimseyle yüz yüze gelmeden pedagog eşliğinde hakim ve taraf avukatlarının sorularını yanıtlıyor.

Antalya Adliyesindeki uygulama, davalı ve davacılar ile taraf avukatlarınca memnuniyetle karşılanıyor.

Aile mahkemelerindeki velayet davalarına katılan avukat Enis Debreli, AA muhabirine, adli görüşme odalarının çocukların psikolojisi açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

Boşanma davası sürecinde çocuğun annede mi yoksa babada mı kalmasıyla ilgili görüşme odasında pedagog eşliğinde çocuğun dinlendiğini aktaran Debreli, "Daha önce pedagog çocukla kapalı kapılar ardından görüşürdü ve hazırlanan raporlar bizim için çok yetersizdi. Pedagogun hangi soruyu sorduğunu, çocuğun nasıl cevap verdiğini ve çocuğun soruyu anlayıp anlamadığını bilmiyorduk. Yeni uygulamayla bu sorun aşılmış oldu." dedi.

"Her iki taraf da çocuğu daha iyi dinleme ve anlama fırsatı buluyor"

Odadaki görüntülerin mahkeme salonuna yansıtıldığını anlatan Debreli, salondan yönetilen soruları sadece pedagogun duyabildiği kaydetti.

Debreli, pedagogun soruları mesleki bilgileri ışığında uygun bir dille çocuğa aktardığını vurguladı.

Çocukların yapılan hiçbir konuşmayı duymadığına dikkati çeken Debreli, "Çocuk etkilenmeden konuşabiliyor. Her şey şeffaf bir şekilde dinleniyor. Her iki taraf da çocuğu daha iyi dinleme ve anlama fırsatı buluyor. Orada yapılan konuşma, maddi gerçeğe ulaşmamızı sağlıyor. Bu uygulamadan çok memnun kaldık. Adli görüşme odalarından çıkan raporlar daha sağlıklı. Her iki taraf da uygulamadan çıkan sonuçtan memnun, en kısa sürede bütün ülkede uygulamasını istiyoruz." diye konuştu.

"Uygulamayı yararlı buldum"

Avukat Irmak Vesile Bekil Cin de velayeti görüşülen çocuğun, adli görüşme odası uygulaması sayesinde kendisini rahat hissettiği bir ortamda beyanda bulunabildiğini dile getirdi.

Eski uygulamada çocuğa soru yöneltemediklerine belirten Cin, "Bu uygulamada ise her iki taraf çocuğa sorularını yöneltiyor. Bu uygulama çok sevindirici, çok yararlı buldum. Umarım diğer davalarımızda da bu uygulamadan faydalanabiliriz." dedi.

Adalet Bakanlığı, Antalya, Çocuk, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adli görüşme odalarının velayet davalarında da kullanılması memnuniyetle karşılandı - Son Dakika


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