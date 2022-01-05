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Adli kontrol hükmüyle serbest kalan şüpheli ortadan kayboldu - Son Dakika

Adli kontrol hükmüyle serbest kalan şüpheli ortadan kayboldu

05.01.2022 12:32
Adli kontrol hükmüyle serbest kalan şüpheli ortadan kayboldu

Ankara'da organize suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince serbest bırakılan şüphelinin adli kontrol hükümlerini yerine getirmediği ve kayıp olduğu belirlendi.

Ankara'da organize suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince serbest bırakılan şüphelinin adli kontrol hükümlerini yerine getirmediği ve kayıp olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 17 Aralık 2021'de operasyon düzenlenmiş ve 52 şüpheliden 37'si yakalanmıştı.

Operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında örgütün yöneticisi olduğu iddia edilen Serkan T. ve bazı şüpheliler savcılığın tutuklanma talebine rağmen Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı. Savcılık adli kontrol uygulanmasına itiraz etse de mahkeme bu itirazı reddetti.

'Serbest bırakıldıktan 3 gün sonra tekrar suça karıştı'

Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılan şüphelilerden Serkan T.'nin, 3 gün sonra Ankara'nın Altındağ ilçesindeki silahla yaralama olayına karıştığı belirlendi. Olayda, bir önceki soruşturmada kendisi aleyhinde ifade veren E.Ö.'yü tehdit ederek yaraladığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Serkan T. 'tehdit', 'yaralama', ve 'mala zara verme' suçlarından tutuklanma talebiyle yeniden mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Serkan T. hakkında haftada bir imza vermesi kararına hükmederek 2. kez serbest bıraktı. Savcılık her iki soruşturmada da Serkan T.'nin tutuklanması yönünde itiraz etse de mahkeme bu talebi gene reddetti. Adli kontrol hükümlerini yerine getirmediği tespit edilen Serkan T.'nin hakkında ise bu kez yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından polis ekiplerinin Serkan T.'nin izine hiçbir yerde rastlayamadığı ve kayıp olduğu öğrenildi. - ANKARA

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Ankara Adliyesi, Mahkeme, Ankara, Sulh, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adli kontrol hükmüyle serbest kalan şüpheli ortadan kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adli kontrol hükmüyle serbest kalan şüpheli ortadan kayboldu - Son Dakika
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