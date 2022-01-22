Üye Girişi
ADLİ KONTROL İMZASINI ATTIKTAN SONRA YENİDEN HIRSIZLIK YAPTI - Son Dakika

ADLİ KONTROL İMZASINI ATTIKTAN SONRA YENİDEN HIRSIZLIK YAPTI

22.01.2022 14:40

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, daha önce hırsızlık suçundan gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir kişinin jandarma karakolunda imza attıktan 1 saat sonra 3 arkadaşıyla birlikte hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, daha önce hırsızlık suçundan gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir kişinin jandarma karakolunda imza attıktan 1 saat sonra 3 arkadaşıyla birlikte hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Bir evden 75 bin lira değerinde 21 adet güneş paneli çaldığı gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bozkurt ilçesinde geçen 14 Ocak'ta bir evden 75 bin lira değerindeki 21 adet güneş panelinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. JASAT ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlık olayına karışan 4 kişinin kimliğini belirledi. Geçen perşembe Bozkurt ve Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon yapan JASAT, güneş panelleri hırsızlığına karıştığı belirlenen şüpheliler 30 suç kaydı bulunan Ünal Kurt (32), 23 suç kaydı bulunan Bilal Akalan (27), 27 suç kaydı bulunan Tolga Aksoy (33) ve 3 suç kaydı Süleyman Ezen'i (28) gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada daha önce yine hırsızlık suçundan gözaltına alındığı belirlenen şüphelilerden Kurt'un çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, hırsızlık olayının yaşandığı gün adli denetim kapsamında jandarma karakoluna imza attıktan 1 saat sonra yeniden hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin çaldığı güneş panellerini satın alan 30 yaşındaki Süleyman A.'nın evinde yapılan aramada bulunan güneş panelleri sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 kişiden Ünal Kurt, Bilal Akalan, Tolga Aksoy ve Süleyman Ezen tutuklanırken, panelleri satın alan Süleyman A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL İMZASINI ATTIKTAN SONRA YENİDEN HIRSIZLIK YAPTI
ADLİ KONTROL İMZASINI ATTIKTAN SONRA YENİDEN HIRSIZLIK YAPTI
ADLİ KONTROL İMZASINI ATTIKTAN SONRA YENİDEN HIRSIZLIK YAPTI

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bozkurt, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADLİ KONTROL İMZASINI ATTIKTAN SONRA YENİDEN HIRSIZLIK YAPTI - Son Dakika


Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı         
14:50
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi         
14:35
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım         
13:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19

Son Dakika Haberleri
14:46 Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:25 Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
14:09 Kenan Karaman inanılmazı başardı! Beşiktaş taraftarı bu kadar da olmaz dedi
13:54 Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu resti çekti: Herkes kendi işine baksın
13:48 Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi
13:35 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım
13:34 Esnaf zamlara isyan ediyor: Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz
13:18 Karlı havalar kazaları artırdı! İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Camları kırarak yolcuları çıkardılar, 5 yaralı var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 14:55:06. #1.13#
SON DAKİKA: ADLİ KONTROL İMZASINI ATTIKTAN SONRA YENİDEN HIRSIZLIK YAPTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement