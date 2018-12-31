Adli Kontrol Kararına İtiraz Etti
2 saat önce
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hakkında adli kontrol kararı verilen Metin Akpınar, karara itiraz etti.
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hakkında adli kontrol kararı verilen Metin Akpınar
, karara itiraz etti.
Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen
hakkında bir programdaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada adli kontrol kararı verilmişti. Metin Akpınar'ın avukatı İrem Hekimoğlu, müvekkili hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması talebiyle Anadolu 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede, adli kontrol hükümlerinin kaçma şüphesi olan kişiler için uygulanan tedbir olduğu belirtildi. Metin Akpınar'ın halka mal olmuş bir sanatçı olduğu kaydedilen dilekçede, Akpınar'ın kaçma şüphesinin bulunmadığı ifade edildi. Dilekçede, Metin Akpınar hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılması istendi. Öte yandan Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen
de 28 Aralık
'ta mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:21 Kaynak: İHA
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