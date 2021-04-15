Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan amirallere elektronik kelepçe takılıyor - Son Dakika

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan amirallere elektronik kelepçe takılıyor

Emekli 104 amiralin imzaladığı bildiriye ilişkin soruşturmada adli kontrol şartıyla bırakılan emekli amirallere il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılmaya başlandı. İlk kelepçelenen emekli Koramiral Atilla Kezek olurken, Antalya'da bulunan emekli Amiral Turgay Erdağ'a da kelepçe takılacağı telefonla bildirildi. Yaşanan gelişmeyi değerlendiren amirallerin avukatı, "Hepsi bu kararın şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşıyor" dedi.

Montrö Sözleşmesi ve sarıklı amiral fotoğrafları üzerine açıklama yapan 104 emekli amiralden 14'ü hakkında 'Suç işlemek için anlaşma'dan soruşturma başlatılmıştı. 10'u 6 gün Emniyet'te tutulduktan sonra ifadeleri alınan 14 emekli amiral adli kontrolle bırakılmıştı. İKİ AMİRALE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek'e dün Ankara'da elektronik kelepçe takıldı. Antalya'da bulunan emekli amiral Turgay Erdağ'a da kelepçe takılacağı telefonla bildirildi. "HEPSİ KARARIN ŞAŞKINLIĞI VE ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYOR" Amirallerin avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol, Sözcü'ye şunları söyledi: Bu insanlar Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları döneminde koşa koşa adliyeye gitti. Yıllarını devlet hizmetine vermiş, belli yaşın üzerindeki emekli amirallerin elektronik kelepçe takılması ağırlarına gidiyor. Hepsi bu kararın şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşıyor.

Son Dakika

Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi

Korona ile nasıl mücadele edeceğiz! Anne pozitif, baba ve kızı sokakta yakalandı

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! İzinler durduruldu, istifa ve emeklilik başvuruları kabul edilmeyecek

Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı

9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı

Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt