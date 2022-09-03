Ünsal Ban, adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
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Ünsal Ban, adliyeye sevk edildi (2)

03.09.2022 01:30
Ünsal Ban, adliyeye sevk edildi (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında eşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri Sedat Peker'e gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatılan eski THK Rektörü Ünsal Ban ile birlikte yargılanan 4 şüpheli,...

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında eşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri Sedat Peker'e gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatılan eski THK Rektörü Ünsal Ban ile birlikte yargılanan 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ban'a konutu terk etmeme adli kontrol şartı uygulandı.

ADLİ KONTROL ŞARTINA, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN İTİRAZ

Edinilin bilgiye göre 'kişisel verilerin gizliliğini ihlal', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ünsan Ban'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığına dikkat çekildi. Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtilen dilekçede, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

Zehra Taşkesenlioğlu, Sedat Peker, Ünsal Ban, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünsal Ban, adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünsal Ban, adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
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