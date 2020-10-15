Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı, 500 bin liralık hırsızlık yaptılar - Son Dakika

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı, 500 bin liralık hırsızlık yaptılar

15.10.2020 14:56
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı, 500 bin liralık hırsızlık yaptılar, System.String[]

Kars'ta 300 bin liralık hırsızlık olayına karışan ve çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakılan 2 kişi adliyeden çıktıktan 1 gün sonra 500 bin liralık hırsızlık yaparken yakalandı.

Kars'ta 300 bin liralık hırsızlık olayına karışan ve çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakılan 2 kişi adliyeden çıktıktan 1 gün sonra 500 bin liralık hırsızlık yaparken yakalandı.

Kars'ta 5 farklı adreste hırsızlık yapan birisi 18 yaşında, diğeri 33 yaşında 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldı.

Kars Şeker Fabrikası, 2 süt fabrikası ve 2 villada yaklaşık 500 bin lira değerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada bakır levha, kablo, peynir kalıpları ve ziynet eşya hırsızlık olayını 18 yaşındaki Ü.A. ve 33 yaşındaki E.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şahsın Kars Şeker Fabrikası'nda bir trafoya girerek bakır levha ve kablo çaldığı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Ü.A.'yı düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ü.A. Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen Ü.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olayının diğer firari zanlısı E.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Öte yandan polis ekipleri, Kars Şeker Fabrikası'ndaki bir trafodan çalınan bakır levha ve kablolar iki ayrı hurdacıda bularak fabrika yetkililerine teslim etti.

Geçtiğimiz günlerde 2 süt fabrikası ve 1 villadan 300 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı ve farklı bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Ü.A. ve E.K. tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edilmiş ve çıkardıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - KARS

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı, 500 bin liralık hırsızlık yaptılar
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı, 500 bin liralık hırsızlık yaptılar

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı, 500 bin liralık hırsızlık yaptılar - Son Dakika

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