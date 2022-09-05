Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (2)

05.09.2022 15:30
Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIEryaman Stadı'nda Ankaragücü tribününden sahaya atlayıp Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö., 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Eryaman Stadı'nda Ankaragücü tribününden sahaya atlayıp Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö., 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca gözaltına alındı. Sorgusunun ardından Berkay Ö., bugün tutuklanma talebiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Berkay Ö., mahkemece yapılan sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Ankaragücü, Eryaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
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