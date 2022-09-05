ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Eryaman Stadı'nda Ankaragücü tribününden sahaya atlayıp Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö., 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca gözaltına alındı. Sorgusunun ardından Berkay Ö., bugün tutuklanma talebiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Berkay Ö., mahkemece yapılan sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika