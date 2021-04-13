Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra uyuşturucu taşırken yakalanan 2 zanlı yeniden gözaltına alındı - Son Dakika

Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, adli kontrolle salıverilen diğer 2 zanlı araçlarında sentetik uyuşturucu ele geçirilince yeniden gözaltına alındı.

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