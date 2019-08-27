Adli sicil kaydı incelenen muhtarın mazbatası iptal edildi
48 dakika önce
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde Adnan Menderes Mahalle Muhtarı seçilen Hamit Bıçak'ın adli sicil kaydıyla ilgili yapılan inceleme sonucunda mazbatası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:01 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Ergani
ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde Adnan Menderes
Mahalle Muhtarı seçilen Hamit Bıçak'ın adli sicil kaydıyla ilgili yapılan inceleme sonucunda mazbatası Yüksek Seçim Kurulu
'nca (YSK) iptal edildi.
Ergani Kaymakamlığı, Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Hamit Bıçak'ın adli sicil kaydının olduğu gerekçesiyle mazbatasının iptali için YSK'ya başvurdu. Kaymakamlığın başvurusunu incelemeye alan YSK, Bıçak'ın adli sicil kaydı olduğu belirlendi. Bunun üzerine, seçilmesine engel sabıka kaydının bulunması nedeniyle Bıçak'ın mazbatasının iptaline karar verildi. Adnan Menderes Mahallesi'nde muhtarlık seçiminin ise 7 Haziran 2020 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu Sabancı Holding, Yünsa hisselerini sattı İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam geldi Erdoğan'a Rusya ziyaretinde beklenmedik teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim