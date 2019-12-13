Adli Tıp: 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti - Son Dakika

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Adli Tıp: 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti
6 saat önce
ADLİ Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:26 Kaynak: DHA
ADLİ Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.
Fatih'teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.
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