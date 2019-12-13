Adli Tıp: 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adli Tıp: 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti - Son Dakika

Adli Tıp: 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti

6 saat önce

ADLİ Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Adli Tıp: 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti, System.String[]

ADLİ Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Fatih'teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.


Adli Tıp Kurumu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:26 Kaynak: DHA
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