Adli Tıp Caddesi'nde düzenleme çalışması yapılıyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşiltepe Adli Tıp Caddesi'nin alt ve üstyapısı düzenleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, altyapıdan aydınlatmasına kadar modern bir görünüme kavuşturulan caddede inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar tamamlandığında Yeşiltepe'nin adı gibi yaşanabilir, çağdaş bir semt olacağını ifade etti.

Malatya genelinde yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, "Şu anda 85 yerde yol asfalt şantiyemiz var, bir o kadar da altyapı ve su şantiyemiz var. Diğer taraftan çevre, kültür, sanat, eğitim, spor, fen işleri ile ilgili, her alanda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah bu çalışmalar kısa sürede tamamlanacak ve Malatya, mazisine layık istikbaline hazırlanacak." ifadsini kullandı.