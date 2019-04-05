Adli Tıp Hem 'Sude Mete'yi Hem de Şoförü Eşit Kusurlu Buldu

PENDİK'te okula giden 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan İETT otobüsü şoförü Tarık Ulka'nın yargılandığı davada Adli Tıp raporu geldi.

PENDİK'te okula giden 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan İETT otobüsü şoförü Tarık Ulka'nın yargılandığı davada Adli Tıp raporu geldi.



Raporda Sude Mete trafik güvenliğini kontrol etmeden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı, şoför de sol taraftan otobüsün önüne gelen yayayı fark etmediği için kusurlu bulundu. Rapor, hem şoföre hem de Sude Mete'ye eşit oranda kusur atfetti.



İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Tarık Ulka ve Avukatı Suat Doğan ile Sude Mete'nin babası Ekrem Mete ve Avukatı İlker Başer katıldı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından tarafların kusur durumuna ilişkin rapor dava dosyasına geldi.



SUDE METE VE ŞOFÖR EŞİT KUSURLU BULUNDU



Raporda, sanık Tarık Ulka'nın olayın meydana geldiği durakta yolcu alıp harekete geçtikten sonra sol taraftan otobüsün önüne doğru koşarak gelen yayayı fark etmeyerek seyrini sürdürdüğü, otobüsün sağ ön kısmı ile çarptığı yayanın üstünden geçtiği, sanık sürücü ve yayanın eşdeğer oranda kusurlu oldukları savunuldu. Raporda, otobüs şoförü, durakta yolcu aldıktan sonra sol tarafından otobüsün önüne doğru gelen yayayı fark etmediği, bu nedenle etkin fren ve direksiyon manevrasını yapmadığı, kontrolsüzce seyrine devam edip yayaya çarparak üzerinden geçtiği, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği gerekçesi ile kusurlu bulundu. Raporda müteveffa Sude Mete'nin olay mahallinde karşıdan karşıya geçmeden evvel yol üzerinde taşıt trafiğini kontrol etmesi gerekirken buna riayet etmediği, kendi can güvenliğini tehlikeye atarak otobüsün önünden karşıya geçtiği esnada meydana gelen kazada kusurlu olduğu görüşüne yer verildi. Raporun sonuç bölümünde sanık şoför Tarık Ulka ve Sude Mete eşdeğer oranda kusurlu bulundu.



MÜŞTEKİ AVUKATI YENİ RAPOR İSTEDİ



Söz alan Ekrem Mete'nin Avukatı İlker Başer, raporda eksiklikler bulunduğunu savunarak, "Sanığın sol gözündeki görme kaybı ve kulağındaki işitme kaybı ve böbrek eksikliğinden dolayı yaşanan endikasyonlar, bir önceki Adli Tıp Raporu'ndaki şoförlük yapamayacağına dair mütalaa rapora yansıtılmamıştır. Bu hususların değerlendirilerek tekrar rapor düzenlenmesi talep olunur" dedi. Sanığın avukatı da rapora karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Tarık Ulka'nın kullandığı İETT otobüsünün 30 Aralık 2016 tarihinde saat 08.40'ta Pendik'te yolun solundan sağına geçmek isteyen Sude Mete'ye (14) tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çarparak ölümüne neden olduğu belirtiliyor. İddianamede sanık Ulka'nın, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor. - İstanbul

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