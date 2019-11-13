Son Dakika Haberleri: Adli Tıp İngiliz Ajanın ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı
Son Dakika 3. Sayfa Adli Tıp İngiliz Ajanın ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı - Son Dakika

Adli Tıp İngiliz Ajanın ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı

7 saat önce

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ilk raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedildi.

Adli Tıp İngiliz Ajanın ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı, System.String[]

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ilk raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedildi.


Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nca ölüm raporu hazırlandı. Hazırlanan ilk raporda Le Mesurier'in vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığı kaydedildi. Le Mesurier'in vücudundaki izlerin düşme sonucu olduğu değerlendirilen raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu yer aldı. Adli Tıp kurumunca hazırlanan ilk raporla intihar ihtimalinin güçlendirdiği kaydedildi. - İSTANBUL

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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