Adli Tıp, İngiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adli Tıp, İngiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı - Son Dakika

Adli Tıp, İngiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı

6 saat önce

ADLİ Tıp Kurumu, İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili raporunu tamamladı.

Adli Tıp, İngiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı, System.String[]

İstanbul DHA - ADLİ Tıp Kurumu, İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili raporunu tamamladı.

Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'nun 4 sayfalık raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından gelen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.Bu arada James Gustaf Edward Le Mesurier'in elektronik eşyalarının emniyetteki incelemesi devam ediyor. James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşinin ise yurtdışı yasadığını devam ettiği kaydedildi.


Adli Tıp Kurumu, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi
Metin hara hakkında tabip unvanı takınmak suçlamasından dava İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan 1 milyon 625 bin euro istiyor

Son Dakika Haberleri
20:55 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
20:55 Zimbabwe başkan yardımcısının eşine cinayete teşebbüs suçlaması - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
20:53 Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi - Son Dakika
20:53 Akşener Geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerek-Detay - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 21:00:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adli Tıp, İngiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]