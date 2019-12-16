Adli tıp, ingiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adli tıp, ingiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı - Son Dakika

Adli tıp, ingiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı

6 saat önce

İstanbul DHAAdli Tıp Kurumu, İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili raporunu tamamladı.

İstanbul DHA

Adli Tıp Kurumu, İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili raporunu tamamladı.

Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'nun 4 sayfalık raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından gelen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Bu arada James Gustaf Edward Le Mesurier'in elektronik eşyalarının emniyetteki incelemesi devam ediyor. James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşinin ise yurtdışı yasadığını devam ettiği kaydedildi.

Adli tıp, ingiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı

Adli Tıp Kurumu, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:53 Kaynak: DHA
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