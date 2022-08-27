Adli Tıp Kurumundan Kürtçe tercüman olmadığı iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Adli Tıp Kurumundan Kürtçe tercüman olmadığı iddialarına yalanlama Açıklaması

27.08.2022 11:07
Adli Tıp Kurumundan Kürtçe tercüman olmadığı iddialarına yalanlama Açıklaması

Adli Tıp Kurumu, 24 Ağustos'ta kuruma Van Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen hükümlü Makbule Özer'in muayenesinde hekimler ve hasta arasında herhangi iletişim sorunu yaşanmadığını, bu nedenle tercümana ihtiyaç duyulmadığını, kendisi ve avukatının da tercüman talebi olmadığını bildirdi.

Adli Tıp Kurumu, 24 Ağustos'ta kuruma Van Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen hükümlü Makbule Özer'in muayenesinde hekimler ve hasta arasında herhangi iletişim sorunu yaşanmadığını, bu nedenle tercümana ihtiyaç duyulmadığını, kendisi ve avukatının da tercüman talebi olmadığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarında yer alan "ATK 'Kürtçe tercüman yok' diyerek 80 yaşındaki Özer'in hastalık öyküsünü dinlemedi" şeklindeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Ağustos Çarşamba günü kurumumuza muayene için Van Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen hükümlü Makbule Özer'in Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu tarafından yapılan muayenesinde hekimler ve hasta arasında herhangi bir iletişim sorunu yaşanmamış, muayenesi sırasında kendisinden istenen hareketleri anlamış ve doğru şekilde uygulamış, bu nedenle tercümana ihtiyaç duyulmamış, kendisinin ve avukatının da tercüman talebi olmamıştır."

Ayrıca kurumda ihtiyaç halinde bilirkişi olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Kürtçe, Lazca gibi birçok dilde tercümanlık yapabilecek personel ve hekimin bulunduğu bildirilen açıklamada, "Resmi bilirkişilik faaliyeti yürüten, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel saygınlığıyla bilinen kurumumuza yönelik asılsız ve gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
500
Vali Soytürk'ten Çobanbey Gümrük Kapısında inceleme Vali Soytürk'ten Çobanbey Gümrük Kapısında inceleme Yozgat'ta eski eşi ile halasını çocuklarının gözü önünde bıçaklayan zanlı tutuklandı Yozgat'ta eski eşi ile halasını çocuklarının gözü önünde bıçaklayan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Cumhuriyet, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adli Tıp Kurumundan Kürtçe tercüman olmadığı iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 11:07:34. #1.13#
SON DAKİKA: Adli Tıp Kurumundan Kürtçe tercüman olmadığı iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement