Adli Tıp Kurumu amcanın istismarını belgeledi, baba kabul etmedi - Son Dakika

KOCAELİ'de, öz yeğenine 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan amca F.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, baba C.A., sanık kardeşinin suçu işlemediğini savunarak, Adli Tıp Kurumu tarafından kızının 6 yaşından itibaren psikolojisinin bozulduğunun belirtildiği raporu kabul etmediğini söyledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda; Anne F.A., kızı E.A.'nın (15) sürekli banyoya girip saatlerce suyun altında kaldığını, akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlediğini ve sınıfında erkek arkadaşları ile yan yana oturmadığını fark etti. Anne, geçen yıl kızını psikoloğa götürdü. Ancak küçük kız konuşmadı. Sürekli saçlarını yolan E.A., art arda intihar girişiminde bulundu.