Adli Tıp Kurumu Başkanı Büyük, Başsavcı Dönmez'i ziyaret etti - Son Dakika

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'i ziyaret etti.
Van'da bulunan Büyük, Van Adliyesine gelerek Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı ile bir araya geldi.
Ziyarette, Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün Grup Başkanlığı'na geçişi noktasında yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Dönmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyük'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
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