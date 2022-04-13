Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Ferhan Yılmaz'ın otopsisiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Ferhan Yılmaz'ın otopsisiyle ilgili açıklama Açıklaması

13.04.2022 18:43
Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Ferhan Yılmaz'ın otopsisiyle ilgili açıklama Açıklaması

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun "Ferhan Yılmaz'ın ailesinden otopsi raporunun erken çıkması için rüşvet talep edildiği" yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ve mesnetsiz iddialar hakkında hukuki yollara müracaat edileceğini duyurdu.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun " Ferhan Yılmaz'ın ailesinden otopsi raporunun erken çıkması için rüşvet talep edildiği" yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ve mesnetsiz iddialar hakkında hukuki yollara müracaat edileceğini duyurdu.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 10 Nisan gecesi kuruma gönderilen ve saat 23.00'te otopsisi yapılan Ferhan Yılmaz ile ilgili CHP Milletvekili Tanrıkulu tarafından "Adli Tıp Kurumu Ferhan Yılmaz'ın ailesinden otopsi raporunun 5 ay değil 2 ayda çıkması için açıkça rüşvet talep etmiş" şeklinde yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ferhan Yılmaz'ın otopsisiyle ilgili inceleme ve tetkiklerin devam ettiği ve tamamlandığında nihai raporun en kısa sürede Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi bilirkişilik faaliyeti yürüten, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel saygınlığı ile bilinen kurumumuzun bu şekilde asılsız ve dayanaksız bir şekilde yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez. Adli Tıp Kurumu çalışanlarını zan altında bırakmaya yönelik bu tür mesnetsiz açıklamalar hakkında gerekli hukuki yollara müracaat edilecektir."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Adli Tıp Kurumu, Ferhan Yılmaz, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Ferhan Yılmaz'ın otopsisiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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