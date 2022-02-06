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Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan Ukrayna uyruklu şahıs ailesine teslim edildi - Son Dakika

Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan Ukrayna uyruklu şahıs ailesine teslim edildi

06.02.2022 14:11
Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan Ukrayna uyruklu şahıs ailesine teslim edildi

Bursa'da Ukrayna uyruklu şahıs Behpasha Tamazov (32), kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusundan eşya almak istediği sırada kapağa sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Bursa'da Ukrayna uyruklu şahıs Behpasha Tamazov (32), kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusundan eşya almak istediği sırada kapağa sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Adli Tıp Morgu Kurumunda otopsi işlemi yapılan genç ailesine teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz akşam 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen Behpasha Tamazov sokak üzerinde bulunan kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun eşya bırakılan kısmından girerek eşya almak istedi. Daha sonra eşya bırakılan kapaktan çıkmaya çalışan Tamazov sıkıştı. Kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağında bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, hırsızlık yaptığını düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi Tamazov'dan tepki alamayınca olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Tamazov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Burada otopsi işlemi yapılan Tamazov ailesine teslim edildi. - BURSA

Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan Ukrayna uyruklu şahıs ailesine teslim edildi
Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan Ukrayna uyruklu şahıs ailesine teslim edildi
Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan Ukrayna uyruklu şahıs ailesine teslim edildi
Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan Ukrayna uyruklu şahıs ailesine teslim edildi
Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan Ukrayna uyruklu şahıs ailesine teslim edildi
Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan Ukrayna uyruklu şahıs ailesine teslim edildi

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Adli Tıp, Ukrayna, Otopsi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan Ukrayna uyruklu şahıs ailesine teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan Ukrayna uyruklu şahıs ailesine teslim edildi - Son Dakika
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