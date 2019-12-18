Uludağ'da cesedi bulunan Efe Sarp'ın ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da cesedi bulunan Efe Sarp'ın ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

Uludağ'da cesedi bulunan Efe Sarp'ın ölüm nedeni belli oldu

6 saat önce

Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra bulunan dağcılardan Efe Sarp'ın ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk incelemede, Uludağ'da cesedi bulunan kafa tasında ve kaburgasında kırıklar olduğu belirlenen Efe Sarp'ın ölüm nedeninin ısı kaybına bağlı hipotermi olduğu belirlendi.

Uludağ'da kayıp 2 dağcı için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde, iki cansız bedene de ulaşıldı. İki dağcının cansı bedeni ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan incelemede Efe Sarp'ın ölüm nedeninin ısı kaybına bağlı hipotermi olduğu belirlendi.

İstanbul'dan 1 Aralık Pazar sabahı Uludağ'a gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. İki dağcı bir süre sonra etkili olan sis ve havanın kararması nedeniyle yollarını kaybetti. Mert Alparslan ve Efe Sarp'a ulaşamayamn aileleri akşam saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), BAKUT, İHH, AKUT, ANDA ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.

Efe Sarp

ARAMALAR, MONT, BERE VE BATONLARIN BULUNDUĞU BÖLGEDE YOĞUNLAŞTI

Arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarının 7'nci gününde, Küreklidere Şelalesi yakınlarında Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen kırmızı renkli mont, yeşil renkli bere ve anahtarlık buldu. Bu ipucu üzerine arama-kurtarma çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışmaların 9'uncu gününde de Alparslan ve Sarp'a ait olduğu belirlenen 2 adet dağcı batonu bulundu. Bu gelişmelerin ardından Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı, termal drone, metal arama dedektörleri ile bu bölgede arama-kurtarma çalışmalarını genişletti.

17 GÜN SONRA1 KİLOMETRE MESAFEDE İKİ DAĞCININ CESEDİNE ULAŞILDI

İki dağcı için aralıksız yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde, Küreklidere Şelalesi yakınlarında kırmızı montun bulunduğu bölgeden 100 metre uzaklıkta, şelale içerisinde Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen ceset bulundu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, 1 kilometre uzaklıkta, sarp kayalıkların altında ikinci bir ceset daha buldu. Bu cesedin de dağcılardan Mert Alpaslan'a ait olduğu saptındı.

Mert Alpaslan

HELİKOPTERLE ALINAN CESETLER, ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA GETİRİLDİ

Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın cansız bedenleri, Jandarma Kriminal ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Jandarmaya bağlı helikoptere bulunduğu bölgeden alındı. Cesetler, ilk olarak Bursa İl Jandarma Karakolu'na götürüldü. Burada ambulanslara taşınan 2 ceset, daha sonra Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.

EFE SARP'IN OTOPSİSİ TAMAMLANDI

Hayatını kaybeden dağcılardan Efe Sarp'ın, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı. Otopsi raporuna göre kafa tasında ve kaburgasında kırıklar olduğu belirlenen Efe Sarp'ın hipotermi sebebiyle hayatını kaybettiği saptandı. Mert Alpaslan'ın otopsi işleminin ise sabah saatlerinde sonuçlanacağı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin, morg önünde geniş güvenlik önlemli aldığı görüldü.

AMATÖR DAĞCILAR İSTANBUL VE AYDIN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mert Alpaslan'ın İstanbul'da, Efe Sarp'ın ise Aydın'da defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Uludağ'da cesedi bulunan Efe Sarp'ın ölüm nedeni belli oldu
Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu

Adli Tıp, Uludağ, EFE, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:02 Kaynak: AA
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YORUMLAR (17)
  • Dr.Ramanikow: İyide,neyi keşfetmek İçin zırvalamışlar, Netten yayın yapamadan gittiler Yazık oldu Allah rahmet etsin Cevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
  • Sema: Allah rahmet eylesin demekten başka çare geride yakınlarını aci icinde bırakan bu macera .diğer macera severlere ders olur umarım . Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
  • Day: Günlerdir o hava şartlarında uğraşan kolluk kuvvetleriminize güç kuvvet versin Rabbim Profesyonel değilsiniz negerek duydunuz böyle bir maceraya yazık değil mi gencecik yaşınıza Cevap Yaz 23 2 Yayından Kaldır
  • Allah rahmet etsin : Bu tipler Üveyikli Çıkıp iki resim şovu yapacKlRdı 4 12 Yayından Kaldır
  • Şazi: Kaç kişi günlerdir yoruldu..,devlete olan masraf çabası.. iki özenti amatörün kendini bilmezliginden..! Cahillik başa bela vesselam Cevap Yaz 19 36 Yayından Kaldır
  • X: Senin başına gelince bir gün o zaman kimse yorulmamak için çaba göstermeyince nasıl bağırdığını görmek isterim...öyle yada böyle bu kayıpların aileleri var ve devletten yardım istediler ve aldılar .....yardım alınmayacaksa devletin bu birimleri neden var neden maaş alıyorlar.....herkes görevini yaptı ölenlere allah rahmet eylesin. 10 3 Yayından Kaldır
  • çağdaş metiner: onun yorumu bize düsmez allah rahmet eylesin dıyip gegeceksin ne yazıldıysa onu yasadılar 15 4 Yayından Kaldır
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