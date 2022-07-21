Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın ölümüyle ilgili kuzenin eşi Metin A. dün sabah Adli Tıp Kurumu önünde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusunda Metin A.'nın Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Metin A.'nın Pınar Damar ile ilişkisi olduğunu öne sürerek göl kenarında boğduktan sonra ağaçlık alana attığını söylediği kaydedildi. Metin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYIP ihbarıyla aranırken Bağcılar 'da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Pınar Damar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Metin A.'nın cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ PINAR'I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ (1) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.