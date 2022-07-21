ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ PINAR'I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ - Son Dakika
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ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ PINAR'I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

21.07.2022 17:09

KAYIP ihbarıyla aranırken Bağcılar'da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Pınar Damar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Metin A.'nın cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

KAYIP ihbarıyla aranırken Bağcılar'da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Pınar Damar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Metin A.'nın cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın ölümüyle ilgili kuzenin eşi Metin A. dün sabah Adli Tıp Kurumu önünde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusunda Metin A.'nın Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Metin A.'nın Pınar Damar ile ilişkisi olduğunu öne sürerek göl kenarında boğduktan sonra ağaçlık alana attığını söylediği kaydedildi. Metin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Mahmutbey, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ PINAR'I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ PINAR'I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ - Son Dakika
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