Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika
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Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti

21.07.2022 14:14
Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti

Kayıp ihbarıyla aranırken İstanbul Bağcılar'da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Pınar Damar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Metin A., Pınar ile ilişkisi olduğunu öne sürerek işlediği cinayeti itiraf etti.

İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın ölümüyle ilgili kuzeninin eşi Metin A. dün sabah Adli Tıp Kurumu önünde gözaltına alınmıştı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusunda Metin A.'nın Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Metin A.'nın Pınar Damar ile ilişkisi olduğunu öne sürerek göl kenarında boğduktan sonra ağaçlık alana attığını söylediği kaydedildi.

Metin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika
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