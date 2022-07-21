İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın ölümüyle ilgili kuzeninin eşi Metin A. dün sabah Adli Tıp Kurumu önünde gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki sorgusunda Metin A.'nın Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Metin A.'nın Pınar Damar ile ilişkisi olduğunu öne sürerek göl kenarında boğduktan sonra ağaçlık alana attığını söylediği kaydedildi.
Metin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika