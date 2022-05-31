Adli tıp raporu çıktı: Eski sevgilisinin barışma isteğini reddeden Sultan'ın yüzüne atılan kimyasallar sabit iz niteliğinde - Son Dakika
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Adli tıp raporu çıktı: Eski sevgilisinin barışma isteğini reddeden Sultan'ın yüzüne atılan kimyasallar sabit iz niteliğinde

31.05.2022 14:02
Adli tıp raporu çıktı: Eski sevgilisinin barışma isteğini reddeden Sultan'ın yüzüne atılan kimyasallar sabit iz niteliğinde

Barışma isteğini kabul etmeyen eski kız arkadaşı Sultan S.'yi silahla tehdit ederek, yüzüne kimyasal madde atan Soner Bolat'ın 21,5 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada adli tıp raporu dosyaya girdi. Raporda, sanığın eylemi sebebiyle Sultan S.'nin yüzünde sabit iz kaldığı belirtildi. Sultan S.'nin avukatı Yiğit Murat Onurhan, "Yüzde sabit iz kalacak olması, Türk Ceza Kanunu uyarınca nitelikli bir haldir ve daha ağır ceza gerektirir" ifadesini kullandı.

Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 2 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Bolat, bunun üzerine 5 Ocak'ta işe giderken Sultan S.'nin yolunu elinde silahla kesip, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Soner Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Soner Bolat hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soner Bolat, iddianamenin kabul edildiği Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği için 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın talebini kabul ederek, adli kontrol tedbirini 9 Mart'ta kaldırdı. Bunun üzerine Sultan S.'nin avukatı Deniz Can Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, Soner Bolat'ın ev hapsindeyken de adli kontrol tedbirini ihlal edip, müvekkilini tehdit ettiğini belirterek, karara itiraz etti. Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi, Bolat'ın tutuklanmasına karar verdi.

"YÜZDEKİ YARALAR SABİT İZ NİTELİĞİNDE"

Tutuklu Soner Bolat'ın yargılanması devam ederken, müşteki avukatlarından Deniz Can Aydın'ın talebi üzerine Sultan S.'nin olaydan sonra yüzünde sabit iz kalıp kalmayacağının belirlenmesi için adli tıp kurumundan rapor alınmasına karar verildi. Dava dosyasına giren raporda, Sultan S'nin yüzünde çok sayıda hafif çöküntü ve iz kaldığı belirtilerek, "Rapor, kişinin yaralanmasının yüzde sabit iz niteliğinde olduğu kanaatini bildirir" denildi.

"DAHA AĞIR BİR CEZA GEREKTİRİR"

Sultan S.'nin avukatlarından Yiğit Murat Onurhan, "Yüzde sabit iz kalacak olması, Türk Ceza Kanunu uyarınca nitelikli bir haldir ve daha ağır ceza gerektirir. Dolayısıyla sanığın cezasının bu kapsamda arttırılması gerektiği hususu sabittir. Müvekkilim söz konusu vahim olay sebebiyle oldukça mağdur olmuş, psikolojik olarak da yıpranmıştır. Bu ve bunun gibi olaylar ülkemizde son yıllarda giderek fazlalaşmıştır. Bunun bir sebebi de ne yazık ki geçmiş bazı yargı kararlarının caydırıcılıktan uzak olması ve kadına yönelik şiddetin her şeyden önce bir insan hakkı ihlali olduğunun göz ardı edilmesidir. Bunun önüne geçmek için de vatandaşların farkındalıkları ve yargı kararlarının caydırıcılık düzeyleri arttırılmalıdır. Bununla beraber son yapılan Ceza Kanunu değişiklikleri gibi mevzuatta birçok yenilemeye gidilmelidir" dedi.

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Kaynak: DHA

Ankara Başsavcılığı, Kimyasal, Adli Tıp, Tck, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adli tıp raporu çıktı: Eski sevgilisinin barışma isteğini reddeden Sultan'ın yüzüne atılan kimyasallar sabit iz niteliğinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adli tıp raporu çıktı: Eski sevgilisinin barışma isteğini reddeden Sultan'ın yüzüne atılan kimyasallar sabit iz niteliğinde - Son Dakika
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