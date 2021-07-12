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Adli Tıp Raporu "Diri diri yakıldı" dedi, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı çareyi ilk yardım belgesine sığınmakta buldu - Son Dakika

Adli Tıp Raporu "Diri diri yakıldı" dedi, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı çareyi ilk yardım belgesine sığınmakta buldu

12.07.2021 17:17

Türkiye'yi yasa boğan Pınar Gültekin cinayetinin 5'inci duruşması görüldü. Adli Tıp Raporlarına göre Pınar Gültekin'in diri diri yakıldığı ortaya çıktı. Duruşmada suçlamaları reddeden katil zanlısı Cemal Metin Avcı, Adli Tıp Raporu'na karşı çıkarak, "Son gelen adli tıp raporuna katılmıyorum. Benim ilk yardım belgem var. Kişinin öldüğünü kontrol etmiştim. 15 dakika sonra yok etmek amacıyla bunu yaptım" sözleriyle kendini savundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında Pınar Gültekin'i öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 5'inci duruşma ile devam edildi.

Duruşmaya Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, Babası Sıddık Gültekin katılırken, sanık Cemal Metin Avcı ve tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS kanalıyla duruşmaya bağlandı.

"BANA BIÇAK ÇEKTİ DİYOR, OLAY YERİNDE BIÇAK YOK"

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, "Dava ilerleyemiyor. Tüm taleplerimiz ve çabalarımız sürüncemede kalıyor. Yargılamanın başından bu yana haksız tahrik savunması var. Cemal Metin Avcı Pınar'ı kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü söyledi. 'Bana bıçak çekti o yüzden öldürdüm' dedi. Olay yerinde bıçak yok. Pınar'ın bıçak çekmediği belli. Biz neden ABD'den telefon kayıtlarını istiyoruz. Kız katledildi ama hak etmişti mi demek istiyorsunuz. Bu yargılamada mahkemenin 2 yıl öncesine kadar telefondaki belgeleri istemesini anlayamıyoruz. Maktulenin özel hayatını mı yargılıyoruz?" dedi.

"MAHKEME HEYETİNİN TARAFSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Epözdemir, "Bu cinayet tek başına işlenemez. Cemal'in ailesi ve ortağı bağ evine gidiyor. Ayten ve Selim Avcı maktule orada mı bakmaya gittik diyorlar. Ortakları ise tadilat için gittiğini söylüyor. Sigara izmaritleri ve DNA örnekleri ile orada oldukları ortaya çıktı. Suç delillerini gizleme ve değiştirme amacıyla o eve gitmişler dedik. Kanun yararına bozma talebimiz kabul edildi, fakat biz mahkeme heyetinin bağımsız ve tarafsız olduğunu düşünmüyoruz. Siz adil değilsiniz, adil de görünmüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

PINAR'IN BABASI, AVCI'NIN AVUKATININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Cemal Metin Avcı'nın avukatının konuştuğu sırada Pınar Gültekin'in babası ayağa kalkarak, "Kız babası dünyayı yakar. Sen neyi savunuyorsun" diyerek bağırmaya başladı, avukatın üzerine doğru yürüdü ve duruşma salonundan çıkarıldı.

Cemal Metin Avcı'nın avukatı ise "Biz burada savunma yaparken maktulenin ölümü hak ettiğini söylemiyoruz. Herkesin savunma hakkı var. Biz tahrik gibi konuların arkasına saklanmıyoruz. Amerika'dan gelecek belgeler önemli" dedi.

Avcı'nın avukatı, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığınca düzenlenen rapora karşı çıktı.

"İLK YARDIM BELGEM VAR"

Sanık Cemal Metin Avcı ise "Son gelen adli tıp raporuna katılmıyorum. Benim ilk yardım belgem var. Kişinin öldüğünü kontrol etmiştim. 15 dakika sonra yok etmek amacıyla bunu yaptım. Çok pişmanım. Keşke olmasaydı. Olayın en başından itibaren detaylı bir şekilde anlattım. Bunu tek başıma yaptım. Keşifte varili taşıdığımı gördünüz. Olmamış şeyleri olmuş gibi anlatmasınlar. Kameralarda görülen araçlar da aileme ait araçlar değil" ifadelerini kullandı. Duruşma 17 Eylül tarihine ertelendi.

Adli Tıp Raporu Diri diri yakıldı dedi, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı çareyi ilk yardım belgesine sığınmakta buldu
Adli Tıp Raporu Diri diri yakıldı dedi, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı çareyi ilk yardım belgesine sığınmakta buldu
Adli Tıp Raporu Diri diri yakıldı dedi, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı çareyi ilk yardım belgesine sığınmakta buldu
Adli Tıp Raporu Diri diri yakıldı dedi, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı çareyi ilk yardım belgesine sığınmakta buldu

Pınar Gültekin, Metin Avcı, İlk Yardım, Adli Tıp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adli Tıp Raporu 'Diri diri yakıldı' dedi, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı çareyi ilk yardım belgesine sığınmakta buldu - Son Dakika


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