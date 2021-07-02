Üye Girişi
Adli tıptan 'estetik mağduru' raporu: Hekim uygulamaları tıbba uygun - Son Dakika

Adli tıptan 'estetik mağduru' raporu: Hekim uygulamaları tıbba uygun

02.07.2021 13:56
Adli tıptan 'estetik mağduru' raporu: Hekim uygulamaları tıbba uygun, System.String[]

İSTANBUL'da, 30 kilo vermesinin ardından vücudunun daha estetik görünmesi için 1,5 yılda 6 operasyon yaptıran ve doktor Z.K.'nin kendisine yanlış müdahalede bulunduğunu öne sürüp, "Göğsüm göbeğime sarktı" diyerek, savcılığa suç duyurusunda bulunan C.K.'nin Adli Tıp Kurumu muayenesi yapıldı.

İSTANBUL'da, 30 kilo vermesinin ardından vücudunun daha estetik görünmesi için 1,5 yılda 6 operasyon yaptıran ve doktor Z.K.'nin kendisine yanlış müdahalede bulunduğunu öne sürüp, "Göğsüm göbeğime sarktı" diyerek, savcılığa suç duyurusunda bulunan C.K.'nin Adli Tıp Kurumu muayenesi yapıldı. Muayenenin ardından hazırlanan raporda, uygulamaların tıp kurallarına uygun olduğu belirtilerek, komplikasyonların bu tür ameliyatlarda her türlü dikkat ve özene rağmen çıkabildiği değerlendirmesi yapıldı.

? İstanbul'da yaşayan C.K., 30 kilo verdikten sonra vücudunu daha estetik hale getirmek için 1,5 yılda 6 ameliyat geçirdi. Ameliyatlarda yanlış müdahaleler uygulandığını öne süren C.K., sağ göğsünün göbeğine değecek kadar aşağı düşüp, kaburgasına baskı yapar hale geldiğini, vajina bölgesinin iç çamaşırı dışına çıkacak kadar bozulduğunu, kalçasının pantolon giyemeyecek kadar orantısız hale geldiğini belirtti. C.K., İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, operasyonları yapan Opr. Dr. K.Z. hakkında suç duyurusunda bulundu ve 300 bin TL'lik tazminat davası açtı. Toplam 20 bin 500 TL ödediği estetik operasyonları nedeniyle hem ağır sağlık sorunları yaşadığını hem de vücuduna bakamaz hale geldiğini savunan C.K., yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için sonuna kadar hukuk mücadelesi vereceğini vurguladı.

'KOMPİKASYONLAR DİKKAT VE ÖZENE RAĞMEN OLUŞMUŞ'C.K.'nin suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'ndan kadının muayene edilmesini ve rapor hazırlanmasını istedi. Yapılan muayene sonrası Adli Tıp 7'nci İhtisas Kurulu, raporunu tamamladı. Raporda, doktor K.Z.'nin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olduğu belirtilerek, C.K.'nin vücudunda estetik ameliyatlar nedeniyle oluşan tüm komplikasyonların tek tek tespit edilerek, her türlü dikkat ve özene rağmen meydana geldiği değerlendirmesi yapıldı. 'İSTEĞE BAĞLI AMELİYAT' VURGUSU Adli tıp raporunda, C.K.'ye yapılan ameliyatların isteğe bağlı olduğu vurgulanarak, endikasyonlarının (bir hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi ve müdahaleleri) tıbben uygun olduğu belirtildi. Estetik operasyonlar sonrası oluşan komplikasyonları gidermeye yönelik cerrahi müdahalenin de tıbben uygun olduğu belirtilen raporda, kişide saptanan ameliyat izlerinin bu tür ameliyatların beklenen doğal sonucu olduğunun tıbben bilindiği kaydedildi. 'DÜZELTME İÇİN HEKİME BAŞVURU YAPILMAMIŞ'

C.K.'nin vajinasındaki bozulma için 'bu tür ameliyatların her türlü dikkat ve özene rağmen ortaya çıkabilen komplikasyonu olarak nitelendirildiği' değerlendirmesi yapılan raporda, "Bu durumun yeniden ameliyat ile düzeltilmesi gerektiği, dosya tetkikinde kişinin ilgili hekime tekrar başvurusunun olmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla ilgili hekimin bu komplikasyonu yönetme imkanı bulunmadığı tüm bilgiler birlikte değerlendirildiğinde ilgili hekimin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.


Adli tıptan 'estetik mağduru' raporu: Hekim uygulamaları tıbba uygun
Adli tıptan 'estetik mağduru' raporu: Hekim uygulamaları tıbba uygun

Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Adli Tıp, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adli tıptan 'estetik mağduru' raporu: Hekim uygulamaları tıbba uygun - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi 14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi 14:35 Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı 14:28 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı
Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası 14:24 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor 14:03 Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler 13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler
Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı 13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar 13:03 Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar

Son Dakika Haberleri
14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi
14:35 Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır
14:27 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı
14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
14:23 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
14:03 Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor
13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
13:01 Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları         
14:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır         
14:34
Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda         
14:25
Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı         
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı         
14:02
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım         
13:02
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez konuştu: İstismarı gözlerinde görüyordum Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez konuştu: İstismarı gözlerinde görüyordum         
12:44
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 15:08:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adli tıptan 'estetik mağduru' raporu: Hekim uygulamaları tıbba uygun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement