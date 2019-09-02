Adli yıl açılışına kadın cinayetleri damga vurdu

Başsavcı İsmail Uçar: "Burada hepimizin sorumluluğu var. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı"

Dünyanın en büyük adliyesinde adli yıl açılış töreni

İSTANBUL - Kartal Anadolu Adliyesi'nde 2019-2020 adli yargı yılı açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Başsavcı İsmail Uçar son yıllarda artan kadın cinayetlerine vurgu yaparak, "Burada hepimizin sorumluluğu var. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı. Özümüze döndüğümüz ve değerlerimize sahip çıktığımız zaman bunlardan kurtulacağımızı umuyorum" dedi.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda yeni adli yılın açılış töreni gerçekleştirildi. D Blok'ta bulunan Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Anadolu Adalet Sarayı Başsavcısı İsmail Uçar, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başsavcı Vekilleri, hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"İş hacmi olarak da en büyük adliye"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar konuşmasında, "2019-2020 adli yıl açılış programında sizlerle bir arada olmaktan memnun olduğumu belirtiyorum. Yeni adli yılımızın tüm Türk milletine ve insanlığa hayır getirmesini ve adaletle hükmedilen bir yıl olmasını en içten ve samimi duygularımla temenni ediyorum. Adliyemiz Anadolu Yakası'nda bulunan 7 ilçe adliyesinin birleştirilmesiyle kurulmuştur. 14 ilçeye hizmet vermekteyiz. 360 bin metrekare kapalı alana sahip olduğundan dünyanın en büyük adliye sarayı ve iş hacmi olarak da en büyük adliye sarayı diyebiliriz. 2018 itibariyle Ceza Mahkemelerine gelen dosya sayımız 87 bin 568, çıkan dosya sayımız 82 bin 258. Hukuk mahkemelerine gelen dosya sayımız 127 bin 589, çıkan dosya sayımız 117 bin 40. Yine 2018 yılında Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen dosya sayısı 248 bin 182, çıkan dosya sayısı 248 bin 919'dur" dedi.

"Uzlaştırma alanında birinci"

"Bu kadar devasa iş yüküne rağmen hakimlerimizin, savcılarımızın ve personelimizin özverili çalışmalarıyla iki yıldır üst üste Adalet Bakanlığımız'ın düzenlemiş olduğu uzlaştırma ödül töreninde adliye olarak birincilik ödülü almaktayız. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyen Uçar, "Bu çatı altında 650 hakim ve savcı olarak samimiyetle çalışırsak bir şeyleri düzelteceğimize inancımız tamdır. Unutmayınız ki, meselelerine çözüm bulmaya çalıştığımız insanlar bizden yalnız adalet bekliyorlar. Adalet su gibi, hava gibi ihtiyacımız olan toplumun temel harcıdır. Adalet olmayan toplumlar ve devletler yok olmaya mahkumdur. Ama inanıyorum ki bu toprağın insanı bu bayrak altında ilelebet adaletle yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Verdiğimiz kararlar vicdanlarda karşılık bulmalı"

Başsavcı Uçar konuşmasının devamında, " İstanbul'da görev yapan hakim ve savcılar şunu bilmeliyiz ki, bizim burada verdiğimiz bir karar bazen tüm dünya kamuoyu tarafından takip edilmektedir. Bu bilinçle vereceğimiz her kararın etki alanını düşünerek isabetli olmasına çalışmalıyız ve verdiğimiz kararların vicdanlarda karşılık bulmasına dikkat etmeliyiz" dedi.

Kadın cinayetlerine de vurgu yaptı

Son yıllarda toplum olarak değerler erozyonuna uğradığımızı belirten Uçar, "Gençlerimiz uyuşturucu bataklığında, her gün medyada takip ediyoruz, babalar evlatlarını evlatlar babalarını katlediyorlar. Özellikle kadın cinayetleri son yıllarda fazla sayıda işlenmeye başladı ve sosyal medyanın etkisiyle bunu canlı canlı izlemeye başladık. Burada hepimizin sorumluluğu var. Bunu sadece adliyelerden, hakim savcılardan ve emniyetten beklememek lazım. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı. Biz özümüze döndüğümüz ve değerlerimize sahip çıktığımız zaman bunlardan kurtulacağımızı umuyorum" diye konuştu.

Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ise, "Hukukun üstünlüğüne bağlılıkla milletimize adalet dağıtacak, bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına sahip çıkacak yargı mensuplarımızın ve bütün yargı teşkilatımızın yeni adli yılını kutluyorum. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.