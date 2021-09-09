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Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır - Son Dakika

Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır

09.09.2021 12:44

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Adli Yıl Açılışı'nda dua okuması tartışmalarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dahil oldu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın doğru bir iş yaptığını ve desteklerinin tam olduğunu söyleyen Bahçeli, "Erbaş'ın hedefe alınması bir bakıma din ve vicdan hürriyetini hedef almaktır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Adli Yıl Açılışı'nda dua okumasıyla ilgili eleştirilere sert tepki gösterdi.

"Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına tahammül edemeyenler öyle bir noktaya gelmişlerdir ki, Atatürk'e ve laikliğe savaş açıldığını iddia edecek kadar izan ve insaflarını kaybetmişlerdir" diyen Bahçeli, "Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yeni adli yılın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla açılması ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın duaya cüppesiyle katılması eleştiri konusu olmuştu.

Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır

Diyanet İşleri Başkanlığı, MHP Genel Başkanı, Ali Erbaş, dua, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır - Son Dakika
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