MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Adli Yıl Açılışı'nda dua okumasıyla ilgili eleştirilere sert tepki gösterdi.
"Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına tahammül edemeyenler öyle bir noktaya gelmişlerdir ki, Atatürk'e ve laikliğe savaş açıldığını iddia edecek kadar izan ve insaflarını kaybetmişlerdir" diyen Bahçeli, "Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır" ifadesini kullandı.
Yeni adli yılın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla açılması ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın duaya cüppesiyle katılması eleştiri konusu olmuştu.
Son Dakika › Politika › Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır - Son Dakika