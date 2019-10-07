Adlin, ilk maaşıyla öğrencileri sevindirdi

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Altınoluk Kadın Voleybol Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'ne transfer olan Adlin Kaymaz (18), aldığı ilk maaşla öğrencilere kırtasiye malzemesi aldı. Kaymaz, İnşallah herkeste bir farkındalık uyandırır ve umarım çocuklar mutlu olmuştur dedi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele edecek Edremit Belediye Altınoluk Spor Kulübü'nün yeni transferlerinden Adlin Kaymaz, ilk maaşıyla aldığı kırtasiye malzemesini, kırsal iki mahallenin okullarında eğitim gören öğrencilere dağıttı. Arel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi de olan genç voleybolcu, çocuklara çanta, kalem, defter, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemesi hediye etti.

Kaymaz, Ben 3 yıl önce transfer olduğumda profesyonelliğe adım attığım zaman kulüpten alacağım ilk maaşımla her sene düzenli olarak yardımda bulunmaya karar verdim. 3 yıldır düzenli olarak bunu yapıyorum. 2 yıl önce de bir engelli bireye kazandığım ilk maaşımla tekerlekli sandalye almıştım. Bu sene de köy okullarına bağış yapmak istedim. Onların eğitim hayatına ufak bir dokunuşla yardım etmek istedim dedi.

Genellikle insanların acil ihtiyacı olan malzemeleri almaya gayret ettiğini bildiren Kaymaz, Tekerlekli sandalye alıyorum. Köy okullarına çeşitli bağışlar yapıyorum. İnsanları mutlu etmek amacım. Bu tür bağışlarla da bunu sağladığımı düşünüyorum. İnşallah herkeste bir farkındalık uyandırır ve herkes böyle şeyler yapmaya başlar. Edremit'e geleli 1,5 ay oldu. Burada aldığım ilk maaşla böyle kırsal köy okuluna bağış yapmak istedim. Umarım çocuklar mutlu olmuştur diye konuştu.