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ADLİYE BAHÇESİNDE KAVGA 1 YARALI - Son Dakika

ADLİYE BAHÇESİNDE KAVGA 1 YARALI

10.02.2022 13:43

ADIYAMAN'da, boşanma duruşmasından çıkan iki grup arasında adliye bahçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, boşanma duruşmasından çıkan iki grup arasında adliye bahçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma davasından çıkan iki grup arasında adliye bahçesinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada B.K., başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, G.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ADLİYE BAHÇESİNDE KAVGA 1 YARALI
ADLİYE BAHÇESİNDE KAVGA 1 YARALI
ADLİYE BAHÇESİNDE KAVGA 1 YARALI

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Boşanma, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADLİYE BAHÇESİNDE KAVGA 1 YARALI - Son Dakika


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