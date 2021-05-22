ADLİYE BİNASI ÖNÜNDE ARBEDE - Son Dakika

ERZURUM'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın yakınları adliye önünde birbirine girdi. Kadınların çantalarla başlattığı, erkeklerin tekme ve yumruklarla katıldığı kavgayı polisler güçlükle önledi. Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki eğitim fakültesi karşısında dün saat 20.00 sıralarında iki grup genç arasında kavga çıktı. Sebebi bilinmeyen kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralı genç, hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavgacı gençler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Duruşma devam ettiği sırada adliye binası önüne gelen sanıkların yakınları önce birbirleriyle tartıştı. Adliye polisinin talebi üzerine bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Polislerin gelmesiyle biraz yatışan taraflar bir süre sonra yeniden kavgaya tutuştu. Kadınlar ellerindeki çantalarla kavgayı başlatırken erkekler tekme ve yumruklarla dahil oldu. Polis ekipleri, kavgacıları güçlükle ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.