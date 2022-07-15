Son dakika 3. sayfa: Adliye binası yanında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Adliye binası yanında erkek cesedi bulundu

15.07.2022 10:32

Son dakika haberlerine göre Adliye binası yanında erkek cesedi bulundu Niğde'de 35 yaşındaki erkek şahıs, adliye binası yanında ölü olarak bulundu.

Adliye binası yanında erkek cesedi bulundu

NİĞDE - Niğde'de 35 yaşındaki erkek şahıs, adliye binası yanında ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Adliye binası yanında bulunan alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.İ.E'yi yerde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.İ.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. A.İ.E' nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Adliye binası yanında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Adliye binası yanında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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