Adliye çalışanı, boşanma aşamasındaki eşinin ailesini darp etti - Son Dakika

Adliye çalışanı, boşanma aşamasındaki eşinin ailesini darp etti

Son Güncelleme: 07.10.2023 13:44

Düzce Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşinin çocuklarıyla kaldığı babaevinde eşi, annesi, babası ve ablasını sopa ve yumruklarla darp etti. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Adliye çalışanı gözaltına alındı.

DÜZCE Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Serhat E., yanında kardeşi Mithat E. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Esra E.'nin çocukları ile kaldığı babaevini bastı. Olayda, Esra E. ile annesi, babası ve ablası sopa ve yumruklarla darbedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavga anları, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karaca Mahallesi Karaca Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Düzce Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Serhat E., kardeşi Mithat E. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Esra E.'nin çocuklarıyla birlikte kaldığı kayınpederinin evine gitti. Serhat E., burada Esra E. ile görüşmek istedi. Ancak Esra E. görüşme talebini reddetti. Taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada, Serhat E. ve Mithat E., çocukların gözü önünde Esra E. ile annesi, babası ve ablasını sopa ve yumruklarla darbetti. Yaralanan 4 kişi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Serhat E. ve Mithat E. gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, adliye çalışanı olan Serhat E. hakkında adli ve idari soruşturma başlattığı öğrenildi. Kavga anları ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: DHA

Düzce Adliyesi, kavga, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adliye çalışanı, boşanma aşamasındaki eşinin ailesini darp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adliye çalışanı, boşanma aşamasındaki eşinin ailesini darp etti - Son Dakika
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