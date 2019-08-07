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Adliye çalışanı evinde ölü bulundu

57 dakika önce

Adliye çalışanı evinde ölü bulunduŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, adliyede şoför olarak çalışan Diyar Demirtuğ (42), evinde ölü bulundu.

Adliye çalışanı evinde ölü bulundu
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, adliyede şoför olarak çalışan Diyar Demirtuğ (42), evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Adliyede şoför olarak çalışan Diyar Demirtuğ'un sabah adliyedeki işine gitmemesi üzerine, çalışma arkadaşları, mesai çıkışı evine gidip kapıyı çaldı. Ailesi tatil için Ankara'ya gittiği için evde yalnız olan Demirtuğ'un kapıyı açmaması üzerine arkadaşları polis ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiğinde Demirtuğ'u hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Demirtuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Demirtuğ'un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:38 Kaynak: DHA
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