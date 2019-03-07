Adliye Çalışanları Kan Bağışında Bulundu

Karaman Adliyesi çalışanları Türk Kızılayının düzenlediği kan kampanyasına katıldı.

Karaman Adliyesi çalışanları Türk Kızılayının düzenlediği kan kampanyasına katıldı.



Adliye çalışanları, adliye içerisinde bulunan Satış Odası'nda kan bağışında bulundu.



Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ve Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey'in de destek verdiği kampanyada, adliyede görevli birçok hakim ve savcı kan bağışında bulundu.



Başsavcı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde devam eden kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla adliye personelinin kan bağışında bulunduğunu söyledi.



"Umut olalım hayat kurtaralım sağlıklı kalalım" diyen Yılmaz, şöyle konuştu:





"Türk milleti birazda inancından aldığı güç ve kuvvetle daima mağdurun ve mazlumun ihtiyaç sahibinin yanında olmuştur. Bugünde yargı teşkilatını ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu göstermek için düzenlediğimiz bir kampanya. İhtiyaç sahipleriyle bizi buluşturan Kızılay'a bu vesile ile özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

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